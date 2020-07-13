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В РФ готовы к тому, что Украина может покинуть минский процесс: "Насильно мил не будешь"

13.07.2020 / 12:17
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия примирится, если Украина покинет минский процесс, но всем его участникам будет чрезвычайно сложно.

Об этом сообщают российское издание ТАСС, Песков в эфире "Россия-1"

Прямая речь: "Насильно мил не будешь, но выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве…

Для выработки какого-либо альтернативного документа необходим будет диалог с представителями самопровозглашенных республик. А тот же Киев напрочь отказывается от этого диалога. Таким образом получается какой-то замкнутый круг".

Песков считает, что, если Киев покинет Минск, выстраиваемый сейчас переговорный процесс лишится переговорной базы, "а создать новую базу в виде нового документа будет чрезвычайно сложно".

Пресс-секретарь Путина заявил, что "Киев как ничего не делал в плане реализации минского комплекса мер и парижских договоренностей, так и не делает, по сути нет никакого продвижения".

Источник

Россия, Песков, минские соглашения
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