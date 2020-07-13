В Украине стало больше областей, где не стоит ослаблять карантин

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения

В частности, карантин не стоит ослаблять в 7 областях: Винницкой, Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ровенской, Тернопольской, Черниговской.

За прошедшие сутки показатели позволяли ослабить карантин в Винницкой области, однако 12 июля область оказалась среди регионов, где не рекомендуется ослаблять карантин.

Данными по оккупированным Россией Крыму и Севастополю Минздрав не обладает.

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