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Путин заявил, что отношения с Украиной испортились не из-за Крыма

13.07.2020 / 10:23
Президент России Владимир Путин заявил, что ухудшение отношений Москвы и Киева не связано с оккупацией украинского полуострова Крым Россией.

Об этом сообщают российское издание ТАСС, интервью Путина каналу "Россия 1"

Прямая речь: "То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано…

Эта пена (негатив в отношениях двух стран – ред.) рано или поздно схлынет".

По словам Путина, у 2014 году в Украине "произошел государственный переворот и захват власти" и после этого взгляды и пути России с руководством Украины "стали диаметрально противоположными и разошлись".

Только после этого, по его словам, "Крым вернулся в состав России".

Напомним: Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года, прикрывшись незаконным "референдумом", проведенного в присутствии вооруженных людей в военной форме.

Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции за это.

Кремль отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Изначально РФ отрицала наличие своих военных, но потом признала "зеленых человечков" своими людьми.

Источник

Россия, Крым, Путин
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