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Иран назвал новую причину катастрофы самолета МАУ

13.07.2020 / 09:42
Иран назвал новую причину катастрофы самолета МАУ
В Иране заявили, что катастрофа Boeing компании Международные авиалинии Украины была вызвана неверной настройкой системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Организации гражданской авиации Ирана

Дословно из доклада: "Один из комплексов ПВО Тегерана был перемещен. Это привело к изменению его географического положения и направления".

Отмечается, что "после перемещения не была выполнена перенастройка".

Система ПВО ошибочно опознала лайнер как объект, движущийся с юго-западного направления в сторону Тегерана, хотя на самом деле самолет вылетал из иранской столицы, а не приближался к ней.

Напомним, 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран – Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек.

Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.
В конце июня Иран отправил во Францию бортовой самописец со сбитого 8 января этого года украинского пассажирского лайнера.

Позже Франция пригласила украинских экспертов принять участие в расшифровке "черных ящиков" самолета авиакомпании "МАУ".

Источник

самолет, катастрофа, МАУ, Иран
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