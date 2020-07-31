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В Киеве начались переговоры с Ираном по компенсации за сбитый самолет МАУ

31.07.2020 / 10:23
В Киеве при участии иранской делегации начались переговоры о компенсациях за сбивание Ираном самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS752.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление распространил МИД Украины.

"Мы долго добивались начала переговорного процесса, и я приветствую то, что дело наконец сдвинулось с места. Процесс не будет легким, но мы работаем на результат: достижение справедливости", - сказал Кулеба.

Он отметил, что украинский МИД приложит все усилия, чтобы компенсации были максимальными. "Это позволит хоть немного облегчить боль и горе родных, в котором они живут уже полгода. Мы добьемся справедливости, сколько бы времени это не стоило", - добавил министр.

Ранее Кулеба заявлял, что Украина в этих переговорах будет представлять все государства, граждане которых погибли на борту сбитого самолета МАУ.

Напомним, несколько дней назад результаты проведенной во Франции расшифровки информации с бортовых самописцев самолета убедили участников международного расследования, катастрофа произошла в результате ракетной атаки.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Иран сначала называл причиной катастрофы технические проблемы, но впоследствии признал, что самолет сбили военные - "из-за человеческой ошибки".

Источник

самолет, катастрофа, МАУ, Иран
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