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В МИД Украины прокомментировали задержание боевиков в Беларуси и упомянули об экстрадиции

31.07.2020 / 10:54
В МИД Украины считают, что группа боевиков, задержанных в Беларуси, могла быть использована для дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, которую цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь: "Мы внимательно следим за ситуацией вокруг задержания белорусскими правоохранителями нескольких десятков российских боевиков. По сообщениям СМИ, среди них есть те, кто воевал против Украины в Донбассе.

Украина давно предупреждала, что участники российских оккупационных сил и незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях на Востоке Украины, используются в других точках мира и представляют угрозу. Выявление этих боевиков в Беларуси подтверждает этот факт и свидетельствует, что они могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов".

В МИД подчеркнули, что Украина развивает добрососедские отношения с соседней Беларусью, всесторонне поддерживает ее суверенитет и независимость.

Отмечается, что вопрос о возможной экстрадиции или иных правовых действий будут решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами.

Напомним, замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос отметил, что Украина может потребовать выдачи ее уроженцев, которых задержали в Беларуси вместе с другими боевиками российской военной компании "Вагнер".

29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан. Впоследствии стало известно, что все они являются боевиками "Вагнера", которые прибыли из России "для дестабилизации ситуации во время избирательной кампании". Группа поселилась в санатории под Минском.

Имена большинства из 33 задержанных в Беларуси боевиков ППК "Вагнер" есть в украинской базе "Миротворец" – как участников войны на Донбассе.

В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском боевиков частной военной компании Вагнера воевали на Донбассе.

Источник

экстрадиция, Беларусь, МИД, боевики
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