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В УПЦ издали церковный календарь со святынями Сербии

31.07.2020 / 11:03
В УПЦ издали церковный календарь со святынями Сербии
Календарь Источник: Центр информации УПЦ
В календаре указаны церковные праздники, евангельские и апостольские чтения, посты, поминальные дни

Издательство Воскресенского Кафедрального собора Украинской Православной Церкви выпустило настенный перекидной календарь «Сербия» на 2021 год на украинском языке.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Sobor.in.ua, календарь содержит изображения древних храмов, известных монастырей и природных красот Сербии.

«Главной особенностью нового календаря являются познавательные иллюстрации к каждому месяцу, а также высказывания Патриарха Сербского Павла. Представлена подборка фотографий храмов и монастырей, пересматривая которые можно погрузиться в атмосферу древней страны и ощутить христианский дух великого народа», -  рассказали в пресс-службе Воскресенского кафедрального собора УПЦ.

В календаре указаны церковные праздники, евангельские и апостольские чтения, посты, поминальные дни. Специальными значками отмечены особенности трапезы, дни освящения воды, даты совершения особых молебнов, поминовений и др.

Церковный календарь «Сербия» издан по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Календарь можно приобрести в церковном магазине при Кафедральном соборе УПЦ (цокольный этаж административного корпуса №1), а также в интернет-магазине lavka.sobor.in.ua.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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