Иран согласился взять ответственность за катастрофу МАУ - Енин

При этом иранская сторона готова обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает пресс-служба МИД.

При этом 19 октября во время встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи, Енин заявил о необходимости непредвзятого и объективного расследования обстоятельств авиакатастрофы и призвал иранскую сторону обеспечить доступ ко всем соответствующих материалов.

"Прогресс в переговорном процессе по украинскому самолету будет способствовать нормализации сотрудничества с Ираном во всех сферах", - подчеркнул он.

Иранский дипломат заверил, что ни одна третья страна не будет влиять на политику Ирана в отношении Украины.

Напомним, 8 января этого года самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ был сбит двумя иранскими ракетами во время вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто из них не выжил. Иран утверждает, что самолет был поражен ракетами из-за человеческой ошибки.

Ранее сообщалось, что 19 октября в Тегеране начался второй этап переговоров между Украиной и Ираном по делу о крушении самолета МАУ.

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