В Черноморске после 2 лет судебных разбирательств общине УПЦ передали помещение для богослужений

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Перемирие между Арменией и Азербайджаном продержалось менее суток: продолжаются тяжелые бои
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Власти ослабляют ограничительные меры против коронавируса в Мельбурне - втором по величине городе Австралии
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16:50
Во Франции задержали 11 подозреваемых из-за убийства учителя
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Китай принял закон о биозащите для предотвращения инфекционных заболеваний
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Глава МВД Эстонии может потерять должность из-за гомофобных высказываний
- 11:46
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12:17
За три года "бизнес уважаемых людей" вывел из Украины 22 миллиарда долларов – Любченко
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10:23
Государство обнаружило операций по отмыванию средств на 60 миллиардов
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09:42
Рада сможет рассмотреть бюджет не раньше ноября
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13:43
Пищевая промышленность составляет почти 20% всего производства Украины
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Украинские банки показали чрезвычайную устойчивость во время пандемии - глава НБУ
- 12:17
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В Киеве маршрутка на переходе сбила людей: есть погибшая и пострадавшие05.10.2020 / 09:18Последние новости рубрики
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06:29
Масштабные пожары на Луганщине: три человека погибли, еще три госпитализированы. Открыты уголовные дела
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06:37
Расчленил пенсионера и выдавал себя за его внука: силовики раскрыли убийство в Киеве
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В Минске митинговали 100 тысяч лиц, в Беларуси сотня задержанных
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В Минске ОМОН с применением силы разогнал "женский марш"
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В Харькове легковушка протаранила "скорую", есть пострадавшие
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