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Кравчук официально возглавил минские переговоры по Донбассу

31.07.2020 / 09:42
Кравчук официально возглавил минские переговоры по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Об этом свидетельствует указ главы государства Владимира Зеленского от 30 июля, сообщает Офис президента

Своим указом Зеленский вывел из состава делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе второго президента Украины Леонида Кучму и ввел первого президента Леонида Кравчука.

По словам Кравчука, на своем посту он будет делать все возможное для достижения мира на Донбассе.

Как сообщает ОП, Кравчук также похвалил Владимира Зеленского за "реанимацию" переговорного процесса в нормандском формате и установление "всеобъемлющего" режима прекращения огня на Донбассе.

Ранее сообщалось, что первый президент Украины Леонид Кравчук согласился стать главой украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Прямая речь: "Время для отдыха не пришло. И я принял решение, если я смогу – а я хочу этого – что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился".

По словам Кравчука, встреча лидеров государств "нормандской четверки" 9 декабря 2019 года в Париже состоялась "благодаря настойчивости, системе и политической воле" президента Владимира Зеленского созвать этот саммит.

Он также добавил, что работа, которая продолжается сегодня по подготовке берлинской встречи "четверки", также является постоянной инициативой Зеленского.

Кравчук отметил, что для достижения мира Зеленский не боится принимать непопулярные решения.

Первый президент подчеркнул необходимость "сплотиться всем: Украине и тем странам Европы, которые действительно исповедуют принципы международного права, суверенитета, независимости, которые видят, как Украина бьется, страдает за то, чтобы отстоять свою землю", и самым украинцам.

29 июля президент Владимир Зеленский заявил, что на должность главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе рассматривает нынешнего первого заместителя главы украинской делегации, вице-премьера Алексея Резникова, первого президента Украины Леонида Кравчука и еще несколько кандидатур.

Вице-премьер Алексей Резников на это заявил, что будет рад, если главой делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе назначат первого президента Украины Леонида Кравчука. Так же ответил и Кравчук. По его словам, "будет замечательно", если назначат Резникова.

Второй президент Украины Леонид Кучма принял решение уйти с поста главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сейчас рассматриваются несколько кандидатов вместо Кучмы в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Источник

Донбасс, Кравчук, ТКГ
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