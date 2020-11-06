Украина предлагает Свободную экономическую зону для Донбасса на 30 лет

Об этом сообщил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук – агентству "Интерфакс-Украина", говоря о "Плане совместных шагов" для ТКГ

Прямая речь Кравчука: "Без нее (СЭЗ) восстановить там экономику будет невозможно. И эта Свободная экономическая зона, согласно нашему видению, должна действовать где-то ориентировочно до 2050 года. Расчеты показывают, что это время позволит привести регион Донбасса в нормальное состояние".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что введение свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.

25 октября, во время местных выборов, избирателям возле участков задавали "5 вопросов от президента", одно из которых касалось введения свободной экономической зоны на Донбассе.

Партия "Слуга народа", которая выступила заказчиком опроса, инициированного Владимиром Зеленским, обнародовала лишь предварительные результаты подсчета ответов. 26 октября, когда было обработано 74% анкет, на второй вопрос по СЭЗ на Донбассе ответы разделились почти поровну: 46,70% поддержали, 46,48% высказались против.

Группа "Рейтинг" на основании экзит-полов сообщала, что 45% из тех, кто отвечал на 5 вопросов Зеленского, высказались за создание СЭЗ на Донбассе, а из тех, кто не отвечал (это около половины избирателей) – 33% поддерживают эту идею.

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