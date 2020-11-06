За отсутствие маски в транспорте будут штрафовать на месте – Степанов

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 5 ноября

Прямая речь: "Что будет предусматривать этот закон? Он будет предусматривать, что конкретный штраф за отсутствие масок будет от 170 до 255 гривен. Причем протокол будут составлять сразу на месте, а не так, как было раньше, когда составляли протокол, передавали в суд, а суд потом решал – налагать штраф или нет. В результате этого у нас меньше 5% – 3% даже – были применены штрафные санкции как к гражданам, так и для организаций".

Степанов уточнил, что после принятия закона будет работать такой же механизм, как и при нарушении правил дорожного движения.

А штраф смогут выписывать как сотрудники Нацполиции, так и представители эпидемического контроля и органов местного самоуправления.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов обратился к народным депутатам с просьбой поддержать правительственный законопроект об усилении ответственности за несоблюдение противоэпидемических мер, в частности, за пребывание в общественных зданиях и транспорте без масок.

3 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о штрафных санкциях для субъектов хозяйствования, которые допускают отсутствие масок или респираторов на гражданах.

За сутки 2 ноября в Украине обнаружили почти 9 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.

Выступая в Верховной Раде 3 ноября, глава Минздрава Максим Степанов отметил, что ситуация с COVID-19 близка к катастрофической и каждый из нас несет личную ответственность за распространение коронавирусной болезни.

3 ноября Украина пересекла отметку в 9 тысяч больных за сутки, а в столице зафиксировали 856 новых случаев – это наибольшее количество заболевших с начала пандемии.

За сутки 4 ноября в Украине обнаружили 9850 случаев COVID-19, умерли от осложнений 193 больных, выздоровели от коронавирусной болезни 8378 человек, госпитализировали 1 269 пациентов.

Министр здравоохранения Максим Степанов допускает введение в Украине "карантина выходного дня" в связи с ростом количества больных COVID-19.

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