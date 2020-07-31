В Украине за сутки выявлено 1197 новых случая заражения Covid-19

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На ремонт собора в Тульчине в УПЦ пожертвовали автомобиль и квартиру18.07.2020 / 15:05Последние новости рубрики
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В Беларуси заявили, что поймали боевиков Путина, планировавших провокации
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В Европе растет количество случаев коронавируса среди молодежи – ВОЗ
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Пандемия: за сутки добавилось почти 250 тысяч новых больных
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Байден победит Трампа на выборах президента США с вероятностью 91% – The Economist
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На арктическом Шпицбергене зафиксировали самую высокую в истории температуру
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Кабмин ввел денежные выплаты вместо пакета малыша: названа сумма
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В июне госдолг Украины вырос до $85 миллиардов
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Кабмин прогнозирует рост ВВП на 4,6% в 2021 году
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11:18
Минэкономики Украины прогнозирует рост ВВП в 2021г. на 4,6% при инфляции 7,3% - проект постановления
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17:19
Совокупный госдолг Украины в июне 2020 года вырос на 2,7% в гривне
- 16:19
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На Закарпатье разлились реки и снова подтопили села
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На Киевщине столкнулись автобус, грузовик и легковушка: есть погибшие и травмированные
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10:54
Пастухи в Карпатах держат собак, похожих на овец
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09:08
Полиция: харьковский сообщник луцкого террориста пошел на сотрудничество
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12:30
Во Львове открыли выставку, посвященную керамико-скульптурной фабрике
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12:12
На судостроительном заводе в Николаеве загорелся корабль
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Полицейские поймали 5 похитителей столичного бизнесмена
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09:08
NASA сообщила дату запуска исследовательской миссии на Марс
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СБУ задержала "интернациональную" банду, которая похищала людей
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На мосту Патона в Киеве третий раз за полгода прорвало трубопровод
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