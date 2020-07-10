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В Украине 678 человек заболели Covid-19 за сутки, 457 — выздоровели

13.07.2020 / 09:01
Количество больных коронавирусной болезнью Covid-19 в Украине вновь превысило отметку в 26 тысяч: за сутки по состоянию на утро воскресенья в Украине выявлено 678 новых случаев заболевания.

457 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 11 умерли, сообщает 12 июля сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 11 июля сообщалось о 800 новых случаях заболевания Covid-19, 10 июля – о 819 инфицированных, 9 июля - о 810 новых случаях заболевания; 8 июля было 807 новых инфицированных. 26 июня зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро воскресенья 53 521 человек, выздоровевших – 26 118, умерли с начала пандемии от Covid-19 1 383 человека. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 26 020 человек, что на 210 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской (121) и Ровенской (78) областях, а также в Закарпатской области и в Киеве (по 67). В Хмельницкой области за сутки выздоровели более трети (81) всех болевших.

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статистика, коронавирус, Covid-19
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