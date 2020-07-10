Мнение: Бахматюк доказал, что «купленные» чиновники не могут повлиять на антикоррупционные органы

Скандально известный финансовый махинатор, владелец крупнейшего агрохолдинга «Укрлендфарминг», бывший владелец «VAB Банка» Олег Бахматюк своей нескончаемой «ненавистью» к руководителю Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артему Сытнику и яичным митингом у стен Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) доказал, что топ-чиновники из окружения президента и премьер-министра не могут повлиять на украинские антикоррупционные органы.

Такое мнение высказал экономический эксперт и активист Марк Дозволин.

Дозволин напомнил, что 5 июня 2020 года Печерский районный суд Киева признал противоправной бездеятельность генерального прокурора и обязал рассмотреть прошение об отмене постановления Виталия Касько.

«Имперские замашки Бахматюка совсем зашкаливают. Он уже уравнял решение суда о том, чтобы генпрокурор рассмотрел прошение адвокатов об отмене постановления, с признанием непонятно кем его невиновности. Олег Романович, если вы не знаете, то я вам скажу – это не одно и то же», - сказал эксперт.

Кроме этого, он отметил, что великий махинатор забыл сообщить, что это не первая попытка адвокатов «выдавить» из суда нужное ему решение.

«Например, в Едином государственном реестре судебных решений имеется запись, что судья все того же Печерского суда отклонил прошение адвоката о признании бездеятельности генерального прокурора Ирины Венедиктовой, которое заключается в нежелании принять решение об отмене постановления Кисько. Т.е. в мае требование «отменить» не прошло, а в июне просьба «рассмотреть» прошла. Вполне допускаю, что «крыша» махинатора помогла найти судью, который согласился принять хоть какое-то решение, а дальше все как обычно – перекручивание фактов и наглая манипуляция», - пояснил Дозволин.

Кроме того, как указал активист, делами Бахматюка занимаются детективы НАБУ, а значит и суд, который может рассматривать прошения, должен быть только Высшим антикоррупционным судом (ВАКС).

«По-моему «Рада громадського контролю» об этом заявляла. Они тогда аргументировано и со ссылками на статьи закона отметили, что решение Печерского суда противоречит Уголовно-процессуальному кодексу Украины и что по этому уголовному производству решения должен принимать только ВАКС», - сообщил Дозволин.

Однако, как считает эксперт, во всей этой схеме есть и положительный момент: своими действиями Бахматюк доказывает, что еще есть надежда и Украина будет правовым государством без коррупции.

«Смотрите что получается. Странное решение суда есть. Венедиктова вроде как что-то там подписала. Но НАБУ и САП продолжают расследование. Силами сотрудников своих фабрик, с помощью адвокатов и «прикормленных» людей в Офисе президента и Кабмине яичный император давит на антикоррупционные органы, а толку нет. Это доказывает, что НАБУ и САП работают вне политики. Хотя бы в этом деле. А это уже прецедент, на него будут ссылаться другие структуры, и постепенно мы вычеркнем правоохранителей из сферы влияния власть имущих», - подытожил Дозволин.

Напомним, глава правления Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин сообщил, что в апреле генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова потребовала от главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого предоставить ей материалы уголовного производства в отношении олигарха Олега Бахматюка.

По словам Шабунина, Венедиктова обратила внимание на дело «VAB Банка» сразу после письма олигарха к ней с просьбой «вмешаться»

Кроме этого, ранее Марк Дозволин рассказал, что заявление Бахматюка о конструктивном диалоге и согласии выплатить восемь миллиардов долгов компании звучит как попытка шантажа.

«Эту часть заявления можно расшифровать примерно так: берите восемь миллиардов – это почти в три раза меньше чем я должен, но во много-много раз больше, чем вы сможете получить от ФГВФЛ, продающего мои активы», - предположил Дозволин.