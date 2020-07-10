В Одесской области отметили 5-летие Свято-Покровского скита

В Одесской области в селе Мариновка отметили 5-летия открытия Покровского скита Свято-Успенского одесского монастыря.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Одесской епархии, в скиту состоялась первая Литургия в новом Свято-Тихвинском храме.

Богослужение совершил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел. Ему сослужили 11 архиереев Украинской Православной Церкви и множество священнослужителей Одесской епархии.

«Участие епископата нашей Церкви, духовенства и верующих в день Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы стало четким свидетельством того, что на нашей земле устрояется ещё одна твердыня Православия, у стен которой умолкает всякое уныние и разрушаются скорби, - духовный маяк, на который будут спешить все труждающиеся и обременённые», - отметили в пресс-службе епархии.

Свято-Покровский скит был официально открыт в октябре 2015 года.

За пять лет обитель стала местом паломничества для многих верующих не только из Украины, но и из-за рубежа. В скиту был построен соборный храм, часовня с купальней, братские корпуса, трапезная и гостиница для паломников. Здесь также продолжается строительство первого в Украине православного центра хосписной и паллиативной помощи «Покров».