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На Луганщине УПЦ собирает помощь для пострадавших от лесных пожаров

10.07.2020 / 21:35
Специальные коробки для сбора находятся в Христо-Рождественском кафедральном соборе Северодонецка

В Луганской области Украинская Православная Церковь собирает помощь пострадавшим от лесных пожаров.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Северодонецкую епархию, объявлен сбор продуктов питания, вещей и денежных средств.

«Трагедия, случившаяся в селе Смоляниново Новоайдарского района, и оставившая многих людей без крова, мало кого оставила равнодушным. Пострадавшим от пожара придется заново отстраивать свои жилища и налаживать быт. Северодонецкая епархия призывает всех неравнодушных принять посильное участие и помочь людям, кто чем может», - сказано в сообщении пресс-службы епархии.

Специальные коробки для сбора находятся в Христо-Рождественском кафедральном соборе Северодонецка.

С реквизитами для пожертвований пострадавшим можно ознакомиться тут.

Источник: Inpress.ua
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