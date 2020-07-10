На Луганщине УПЦ собирает помощь для пострадавших от лесных пожаров

В Луганской области Украинская Православная Церковь собирает помощь пострадавшим от лесных пожаров.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Северодонецкую епархию, объявлен сбор продуктов питания, вещей и денежных средств.

«Трагедия, случившаяся в селе Смоляниново Новоайдарского района, и оставившая многих людей без крова, мало кого оставила равнодушным. Пострадавшим от пожара придется заново отстраивать свои жилища и налаживать быт. Северодонецкая епархия призывает всех неравнодушных принять посильное участие и помочь людям, кто чем может», - сказано в сообщении пресс-службы епархии.

Специальные коробки для сбора находятся в Христо-Рождественском кафедральном соборе Северодонецка.

С реквизитами для пожертвований пострадавшим можно ознакомиться тут.