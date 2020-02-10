Охота на яичного короля. Чем закончится война Бахматюка против Зеленского?

Выбирая новую власть, украинцы рассчитывали на изменения по принципу «все и сразу». Так, конечно, не вышло, но подвижки в отдельных сферах все же есть. Например, правоохранительные органы прищемили хвост одному из неприкасаемых олигархов времен Петра Порошенко – Олегу Бахматюку. Пока при власти был предыдущий президент, дело его было в замороженном состоянии. Со сменой генпрокурора пошло куда живее – и Национальное антикоррупционное бюро оживилось. Спокойно ждать, пока все решит следствие и суд, олигарх, впрочем, не стал. Сбежав за границу, он организовывает акции протеста, прикрываясь обычными работягами со своих предприятий, у которых нет возможности отказаться от защиты своего «короля».

Пару дней назад СМИ дружно отрапортовали о митинге под Верховной Радой и Офисом президента Украины работников аграрных холдингов «Укрлендфарминг». Настолько дружно и одинаково, что создается впечатление: Бахматюк привычно ставит скрытую рекламу (так называемую «джинсу») на сайты, которые не отказываются брать у яичного магната пару копеек. Так вот, ряд СМИ написал о митинге, в котором якобы участвовало около трех тысяч человек, которые в итоге передали Владимиру Зеленскому обращение с 30 тысячами подписей, потребовав остановить давление на холдинг.

«Люди приехали практически со всей Украины, так как предприятия компании работают в 600 населенных пунктах 22 областей страны», - перепостят информационные агентства написанный пиар-службой Бахматюка текст. Разумеется, люди, о которых так проникновенно пишут, съехались в Киев не сами: во-первых, им не за что, во-вторых, некогда. А еще все мы знаем, как организовываются такие митинги против или в поддержку того или иного богатого фигуранта. Каждый более-менее опытный политик или олигарх свозил в Киев несчастные регионы ради своих незамысловатых целей. Такая себе добровольно-принудительная радость.

Работники "Укрлендфарминг" призвали Зеленского остановить давление на компанию, которое заключается в том, что следователи выполняют свою работу. Однако аграрии из 600 городов и сел потребовали не иначе как уволить директора НАБУ Артема Сытника, потому что не хотят общаться с детективами Бюро.

На митинг пришел еще и народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко. В этом нет ничего удивительного, поскольку партия Петра Порошенко – давний друг Олега Бахматюка. По информации Сергея Лещенко, он дружил с соратниками Порошенко Анатолием Матвиенко и Андреем Павелко, а сестра олигарха баллотировалась в Верховную Раду по спискам БПП. Кроме того, предыдущая власть щедро дотировала агробизнес Бахматюка сотнями миллионов гривен из бюджета – хотя пойти они должны были не самым богатым агробаронам, а мелким фермерам для увеличения уровня конкуренции. Кроме того, руководитель медиа-холдинга Бахматюка Вадим Денисенко был представителем правительства в парламенте.

Лещенко написал о том, что дела против Бахматюка тормозил лично генпрокурор Юрий Луценко.

Напомним, Бахматюка обвиняют в воровстве денег при рефинансировании VAB банка, обанкротившегося в 2014 году. Собственники банка, по мнению следствия, присвоили 1,2 миллиарда гривен, выделенных НБУ на стабилизацию дел банка. Дело расследовалось еще с 2016 года, но из-за отсутствия политической воли шло ни шатко ни валко. И только новый генпрокурор сумел заставить прокуратуру вручить подозрения не только Бахматюку, но и первому заму главы НБУ времен Валерии Гонтаревой Александру Писаруку. Тот выдал олигарху денег, не глядя на крайне сомнительные документы, предоставленные банком в качестве залога, а заодно надавил на подчиненных, чтобы те тоже закрыли глаза в нужном месте. Следствие установило, что реальная стоимость залоговой недвижимости – 72 миллиона гривен, а не 1 миллиард 800 миллионов. Стоит также учесть, что ранее банк Бахматюка не вернул в НБУ 3 миллиарда кредитов.

В целом бывший глава правления НБУ Владислав Рашкован оценивает убытки от Бахматюка государству в 24,9 миллиарда гривен. Речь идет о возмещении убытков обанкротившихся банков, полученное ими рефинансирование в НБУ, потерянных на счетах банков деньги государственных компаний и невозвращенные госбанкам кредиты.

Выпав из-под уютного крылышка Петра Порошенко, Олег Бахматюк начал бодро сражаться с новой властью. Сперва, «Укрлендфарминг» обратился к Владимиру Зеленскому с жалобой на действия Национального антикоррупционного бюро. Действия Артема Сытника объявили личной местью. Когда Зеленский не отреагировал, яичный король усилил давление. Он обвинил главу Офиса президента Андрея Богдана в «отжиме» его бизнеса, а также в том, что тот «заказал» возобновление дела против него в НАБУ.

«Я считаю, что меня «заказал» Андрей Богдан - глава Офиса Президента, - заявил Бахматюк. - Он дирижировал этими процессами и в отношении Касько, и Сытника. Я встречался с ним лично. Я слышал саму риторику. Мы пытались найти конструктив. Богдан - дирижер и оператор судебного процесса против меня».

По словам Бахматюка, в открытом НАБУ деле совпали интересы директора НАБУ Артема Сытника и генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.

После громкого заявления, на который ни Зеленский, ни Богдан не отреагировали, разъяренный непокорностью власти олигарх устроил им под окнами митинг из свезенных в Киев аграриев из дальних сел. Очевидно, Олега Бахматюка совершенно не устраивает то, что дела против него достали с пыльной полки, и он пойдет на все, пытаясь «продавить» Зеленского. Будет подключать и митинги, и проплаченные медиа-атаки. Впрочем, пока оснований подозревать, что НАБУ испугается атак подопечных Бахматюка на Артема Сытника нет. На днях Бюро объявило в розыск экс-главу правления VAB банка Дениса Мальцева и экс-главу наблюдательного совета банка Наталию Василюк, которая «по совместительству» является сестрой Бахматюка. Ее обвиняют по статье 191 ч.5 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 209 ч.3 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем УК Украины.

Пока неизвестно, как далеко зайдет противостояние власти и зарвавшегося олигарха. Остается наблюдать.

Сергей Ставищенский, ForUm