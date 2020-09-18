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Бахматюк испугался, что его посадят, и вновь принялся за манипуляции данными

18.09.2020 / 17:21
Бахматюк испугался, что его посадят, и вновь принялся за манипуляции данными
Громкие «наезды» на Сытника - всего лишь страх перед ответственностью

Скандально известный яичный король, владелец обанкротившихся банков и заложенных фабрик Олег Бахматюк заявил, что за год «войны» с НАБУ он потерял больше, чем потеря активов в Крыму и Донбассе за все время оккупации этих территорий Россией. А во всех своих неудачах бизнесмен обвиняет, как и ранее, бывшего главу Офиса президента Андрея Богдана, бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапку и главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

Кроме того, бизнесмен особо подчеркнул о нанесенном вреде экономике Украины. По его словам, за год «боев» с Сытником ему пришлось сократить 9 тысяч рабочих мест, закрыть около 20-ти фабрик и заводов в результате чего производство сократилось на 30%, а выплаты в бюджет в виде налогов на 50%.

Однако Бахматюк как всегда перекрутил причинно-следственные связи. Например, сокращение рабочих мест связано не с действиями НАБУ, а безответственностью самого бизнесмена. Ведь некоторые его предприятия находятся в залоге и махинатор просто не захотел выкупить свои активы. Кроме этого, ликвидация VAB Банка, которая длилась пять лет, закончилась в 2020 году, а это тоже минус рабочие места. Подобная ситуация и с банком «Финансовая инициатива». Но самое интересное, что с каждым своим заявлением Бахматюк сознательно увеличивал количество сотрудников своих предприятий – еще в феврале текущего года их было 27 тысяч (об этом написали, например, УНИАН и Вести), а в сентябре их стало 30 тысяч (это с учетом уволенных 9 тысяч или нет?).

Пожалуй, можно согласиться со словами олигарха, что НАБУ и Сытник имеют рекордные антирейтинги (Уровень доверия НАБУ: скорее доверяю – 10,7%, полностью доверяю – 1,7%. Оценка работы Сытника: скорее позитивно – 9,5%, полностью позитивно – 1,1%)

Однако низкий уровень доверия не является поводом призывать отменить все уголовные дела, как это делает Бахматюк. Ведь он, как никто другой, знает, что если НАБУ доведет все уголовные производства в его отношении до логического завершения и суд посадит всех фигурантов дел, то и рейтинги антикоррупционных органов и их руководителей резко взлетят.

Тем более это актуально сейчас, ведь только вчера, 17 сентября, президент Украины Владимир Зеленский потребовал от НАБУ, САП и ОГП посадок не раз в месяц, а регулярно.

«Надеюсь также на то, что НАБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Офис Генерального прокурора все же услышат общество и поэтому работать значительно быстрее и продуктивнее для того, чтобы разоблачать деятельность всех искателей выгод во власти. Не раз в месяц демонстрировать нам громкое дело, а системно, изо дня в день, максимально напрягая свои возможности, показывает результат. Конкретный», - заявил президент.

Вот и выходит, что громкие «наезды» на Сытника - всего лишь страх перед ответственностью, которую скандальный бизнесмен обязательно понесет согласно украинскому законодательству.

заявление, НАБУ, Сытник, Бахматюк, Зеленский, яичный король, махинатор
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