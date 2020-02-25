«Война» Бахматюка и Сытника. Названа реальная причина конфликта

Дело владельца крупнейшего агрохолдинга Украины и двух обанкротившихся банков Олега Бахматюка Национальное антикоррупционное бюро начало расследовать в 2016 году. Детективы заинтересовались выделенным Нацбанком осенью 2014 года "ВиЭйБи банку" 1,2 млрд грн стабилизационного кредита для финансового оздоровления. Стоит учесть, что до этого банк внезапно ввел ограничения на снятие денег, а после перестал выплачивать деньги вкладчикам и просрочил выплату дивидендов по евробондам — чем и запустил механизм банкротства.

Следователи НАБУ вышли на финишную прямую в расследовании и были готовы передать дело в суд. Однако Юрий Луценко, который в то время был генпрокурором, лишил Бюро этого дела и забрал его под юрисдикцию полиции.

Учитывая, что олигарх много лет поддерживал дружеские отношения с Аваковым и Порошенко, то становится понятно, почему полиция это дело просто слила в именно тот «золотой унитаз», который вся страна искала у предыдущего друга Бахматюка.

Но почему же тогда у двух друзей тогдашнего президента Украины Петра Порошенко – Артема Сытника и Олега Бахматюка - произошел конфликт, в результате которого яичный король стал обвинять главу НАБУ во всех своих неудачах?

В результате заявлений главного антикоррупционера о громких делах он сильно испортил отношения с президентом. Может, всему виной арестованные счета «папередников» или же дело Кононенко, или «Киотские соглашения», а возможно, дело Шокина. Не исключено, что все вместе – так или иначе, кто-то с кем-то не поделился присвоенным, и Сытник в открытую стал работать «против» Порошенко.

Но у Бахматюка в НАБУ был свой человек, а точнее заместитель директора Бюро Анатолий Новак. Он «засветился» на дне рождения бизнесмена 14 августа 2017 года и, «выпивши оковитой», слил некоторую информацию.

Уже в сентябре 2017 года НАБУ задержало и сообщило о подозрении киевскому адвокату Юрию Сивовне, действовавшему в пользу агрохолдинга «Авангард», который в свою очередь входит в состав УкрЛендФарминга Олега Бахматюка.

Присутствовавшие гости на «днюхе» яичного короля в один голос заявляли, что именно Баматюк был организатором слива информации, в том числе и через своего адвоката.

Так или иначе, но разгоревшийся скандал помог выявить взаимодействие НАБУ и олигарха. О чем писали СМИ, несмотря на то, что PR-менеджер Бахматюка сулила знакомым журналистам «премии» за то, что они будут игнорировать любые сообщения на эту тему.

Сам Новак признал, что визит на праздник к Бахматюку — большая ошибка. Он также оправдался: «С Бахматюком пил, но я не знал, что он мудак». Руководитель НАБУ констатировал, что яичный повелитель пригласил его, чтобы «по-идиотски козырнуть связями» перед гостями.

Но даже после этого глава НАБУ еще какое-то время не трогал олигарха, ведь его связи с президентом были довольно сильны. И только после проигрыша Порошенко на выборах, Сытник «припомнил» Бахматюку не просто 1,2 миллиарда, а и слив информации. Посмотрим, хватит ли у него теперь воли довести дело до конца.