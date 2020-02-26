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Зеленский поручил провести финансовый и кадровый аудит угольных предприятий

26.02.2020 / 09:04
Зеленский поручил провести финансовый и кадровый аудит угольных предприятий
Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю провести финансовый и кадровый аудит угольных предприятий.

"Я поручаю господину Оржелю в кратчайшие сроки провести полный финансовый и кадровый аудит угольных предприятий, публично отчитаться и передать результаты в правоохранительные органы", – сказал глава государства на совещании работников угольной отрасли в Киеве во вторник, 25 февраля.

Согласно озвученным им данным, государственные дотации в угольную отрасль за 15 лет составили 75 млрд грн, а долги государства перед угольными предприятиями на данный момент достигают 28 млрд грн.

"Странная формула, при которой государство вкладывает деньги, но в результате получает убытки", – отметил Зеленский.

При этом он добавил, что бенефициары этой формулы всем известны, как и ее составляющие. "Термин смотрящие за шахтами должен исчезнуть вместе с самими смотрящими", – подчеркнул президент.

Причинами неэффективной работы отрасли он, в частности, назвал коррупцию, неэффективное управление, импорт энергоресурсов. "Коррупция на закупках, объемах добычи, зарплатах для тысяч людей. Не выплатил вовремя зарплату - заработал большие деньги. Вернее, зарабатывал, потому что теперь эта лавочка должна быть закрыта", – сказал Зеленский.

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уголь, аудит, Зеленский
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