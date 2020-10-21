Президент: в течение 2 недель Кабмин представит результаты аудита государства

Об этом он сказал в послании с трибуны Верховной Рады 20 октября.

"Мы пытались понять, что не так. Что не так было сделано в управлении экономикой за многие годы и как это исправить. Правительство провело полноценный аудит государства и в течение 2 недель представит его результаты.

И уже сегодня ясно - впереди много работы. Надо уменьшить долю государства в экономике, развивать государственно-частное партнерство ...", - сказал президент.

"Наш финансовый ресурс ограничен, мы не можем удовлетворить всех, но должны помочь тем, кто поможет другим - это проекты с высоким мультипликатором, которые возвращают инвестиции через налоги и создают новые рабочие места", - добавил он.

"Налог на выведеннный капитал и нулевая декларация - достаточно уже бесконечных дискуссий на эту тему. Пора поставить точку в этом вопросе и я готов это сделать. Я поручаю правительству учесть эти и другие направления.

И самое главное - Украине нужна полноценная стратегия развития не на 2-3-5 лет, достаточно мерять развитие Украины политическими каденциями. Нам нужно четкое видение куда и почему должна двигаться наша экономика до 2030 года", - подчеркнул Зеленский.

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