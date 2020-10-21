Войти | Зарегистрироваться
14:30

среда,
21 октября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Президент: в течение 2 недель Кабмин представит результаты аудита государства

21.10.2020 / 14:21
Президент Владимир Зеленский заявил, что правительство провело полноценный аудит государства и в течение 2 недель представит его результаты.

Об этом он сказал в послании с трибуны Верховной Рады 20 октября.

"Мы пытались понять, что не так. Что не так было сделано в управлении экономикой за многие годы и как это исправить. Правительство провело полноценный аудит государства и в течение 2 недель представит его результаты.

И уже сегодня ясно - впереди много работы. Надо уменьшить долю государства в экономике, развивать государственно-частное партнерство ...", - сказал президент.

"Наш финансовый ресурс ограничен, мы не можем удовлетворить всех, но должны помочь тем, кто поможет другим - это проекты с высоким мультипликатором, которые возвращают инвестиции через налоги и создают новые рабочие места", - добавил он.

"Налог на выведеннный капитал и нулевая декларация - достаточно уже бесконечных дискуссий на эту тему. Пора поставить точку в этом вопросе и я готов это сделать. Я поручаю правительству учесть эти и другие направления.

И самое главное - Украине нужна полноценная стратегия развития не на 2-3-5 лет, достаточно мерять развитие Украины политическими каденциями. Нам нужно четкое видение куда и почему должна двигаться наша экономика до 2030 года", - подчеркнул Зеленский.

Источник

аудит, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.