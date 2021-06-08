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Президент анонсировал аудит всех водных ресурсов Украины

08.06.2021 / 13:58
Президент Владимир Зеленский заявил, что будет проведен комплексный аудит всех водных ресурсов Украины.

Об этом он сказал во время выступления на форуме "Украина 30. Экология".

"Третте вопрос - это водные ресурсы и качественная питьевая вода. Мы обсуждали этот вопрос на прошлом заседании СНБО, и, аналогично аудиту недр, будет проведен комплексный аудит всех водных ресурсов Украины.

Кроме того, идет подготовка к управлению речными бассейнами, построено 4 современные лаборатории и в соответствии с европейскими принципами начался государственный мониторинг, который охватывает все главные реки Украины", - скзаав президент.

Напомним: на ближайших заседаниях Совета нацбезопасности и обороны заслушают отчет руководителя Госгеонедр относительно предыдущих решений СНБО относительно недр, а также - отчет по борьбе с контрабандой.

Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый украинский ребенок будет получать процент от добычи недр, а также отметил, что по решению СНБО начался полный аудит всех недр и их пользователей.

Источник

аудит, Зеленский, водные ресурсы
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