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Зеленский предложил провести аудит внедренных реформ

12.11.2020 / 17:51
Президент Владимир Зеленский на заседании обновленной Комиссии по вопросам правовой реформы предложил провести аудит всех внедренных в Украине реформ.

Президент Владимир Зеленский на заседании обновленной Комиссии по вопросам правовой реформы предложил провести аудит всех внедренных в Украине реформ. По его мнению, это поможет разрешить конституционный кризис в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Зеленский пояснил, что аудит поможет исправить ошибки, допущенные в реформах, и согласовать законодательство с Конституцией.

"Стоит провести тщательный аудит и оценку эффективности уже осуществленных ранее реформ. Только имея такой анализ, сможем исправить ошибки и создать законодательство, согласованное с Конституцией Украины, международно-правовыми актами и рекомендациями Венецианской комиссии", - заявил глава государства.

Президент добавил, что причиной конституционного кризиса в Украине стало отсутствие надлежащего регулирования, его неполнота и нечеткость некоторых аспектов деятельности судебной власти.

"Я жду от комиссии действенных решений и конкретных путей выхода - как из современного конституционного кризиса, так и тотального кризиса доверия к органам судебной власти. Даже если для этого будет необходимо вносить изменения в Конституцию", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, недавно Европейский парламент заявил, что ценит прогресс внедрения реформ в Украине, но выразил некоторое разочарование из-за недостаточной борьбы с олигархией.

Добавим, недавно Зеленский предложил Раде принять его судебную реформу, но депутаты решили отправить документ на доработку.

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реформы, аудит, Зеленский
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