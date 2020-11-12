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В РПЦ поддержали позицию членов Синода Кипрской Церкви по Украине

12.11.2020 / 17:50
В РПЦ поддержали позицию членов Синода Кипрской Церкви по Украине
Источник: Из открытых источников
Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда поддержал позицию членов Синода Кипрской Церкви

Митрополит Тамасосский и Оринийский Исаия заявил, что члены Синода Кипрской Церкви не будут встречаться и сослужить с архиепископом Хризостомом до тех пор, пока Синод не вынесет решения по вопросу признания ПЦУ.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда поддержал позицию членов Синода Кипрской Церкви, об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Честная и канонически выверенная позиция владыки Исаии еще раз свидетельствует об ошибочности действий архиепископа Хризостома и демонстрирует вред, который наносится единству Православной Церкви фанарской авантюрой под названием "ПЦУ", - написал Владимир Легойда.

Источник: Inpress.ua
РПЦ
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