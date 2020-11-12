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В Винницкой епархии УПЦ создадут Фонд помощи больным COVID-19

12.11.2020 / 17:40
В Винницкой епархии УПЦ создадут Фонд помощи больным COVID-19
Источник: Центр информации УПЦ
На собрании архиерей ознакомил священнослужителей с «Рекомендациями духовенству и верующим Винницкой епархии в связи с продолжением карантина в Украине» и пояснил их особенности

В Винницкой епархии Украинской Православной Церкви создадут Фонд помощи больным коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Винницкой епархии УПЦ, такое решение принято на собрании духовенства города Винницы, которое состоялось под председательством митрополита Винницкого и Барского Варсонофия.

На собрании архиерей ознакомил священнослужителей с «Рекомендациями духовенству и верующим Винницкой епархии в связи с продолжением карантина в Украине» и пояснил их особенности. Владыка выступил также с предложением создать специальный фонд помощи для больных коронавирусом.

«Митрополит Варсонофий предложил создать особый фонд для помощи духовенству и верующим, которые будут болеть COVID-19. Руководитель фонда будет назначен позже», – говорится в сообщении.

 

УПЦ, Винницкая епархия
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