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Разумков заразился коронавирусом

12.11.2020 / 17:20
Спикер парламента Дмитрий Разумков получил положительный результат теста на Covid-19.

Об этом сообщил Разумков в Facebook

Прямая речь Разумкова: "Риск подхватить коронавирус у каждого из нас. Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь".

Он рассказал, что будет находиться на изоляции и работать дистанционно.

Напомним: 9 ноября президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на Covid-19.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также сообщил о заражении коронавирусом.

Источник

коронавирус, Разумков
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