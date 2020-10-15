Разумков: в Раде до 90 человек болеют или переболели COVID-19

"Более 20 человек всего переболело в аппарате, также у нас несколько людей дополнительно заболели на этой неделе. Я думаю, что мы где-то до 30 доходим уже, это по аппарату. По народным депутатам последние показатели сегодня не готов сказать, но до 60 всего перебороли или болеют и почти каждый день у нас - дополнительные заболевшие (день-два... - один-два народных депутата)", - сказал Разумков журналистам 14 октября в Киеве.

Он также отметил, что парламент не будет уходить на карантин в связи с эпидемией. "Верховная Рада в прошлый раз не уходила на карантин, и в этот раз не будет идти на карантин. Могут быть изменения в режиме нашей работы, но Верховная Рада, как единственная законодательная институция в Украине, не будет идти на карантин", - подчеркнул спикер.

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