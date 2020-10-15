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Разумков допускает, что Рада в ноябре примет законопроект о референдуме

15.10.2020 / 12:23
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает, что законопроект о народовластии через всеукраинский референдум во втором чтении и в целом парламент может принять в ноябре.

"Что касается законопроекта об общенациональном референдуме, о народовластии… Сейчас он готовится ко второму чтению. Я думаю, что в ближайшее время, даже в ноябре… Он один из приоритетных... Как только он будет готов, будем рассматривать", - сказал Разумков журналистам 14 октября в Киеве, отвечая на вопрос, когда парламент примет законопроект о народовластии.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум 18 июня.

Источник

коронавирус, ВР, Разумков
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