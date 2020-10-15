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Зеленский озвучил первый вопрос своего опроса

15.10.2020 / 12:54
Президент Владимир Зеленский объявил первый из 5 вопросов, которые он намерен вынести на опрос 25 октября – о пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных масштабах.

Об этом идет речь в видеообращении Зеленского

Дословно: "25 октября на избирательном участке ты сможешь ответить на 5 важных вопросов.

Итак, вопрос номер 1: Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?

Воскресенье, 25 октября, приходи и решай. Будет так, как решишь ты, потому что Украина – это ты".

Напомним: 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Что именно будут спрашивать, пока неизвестно.

В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.

В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.

Источник

опрос, Зеленский
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