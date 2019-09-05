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"Государство в смартфоне": услугами онлайн пользуются только 5% украинцев

05.09.2019 / 17:56
Админуслугами в режиме онлайн пользовались лишь 5% респондентов, опрошенных в рамках исследования оценки населением Украины качества предоставления административных услуг.

Об этом сообщалось на пресс-конференции директора Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Ирины Бекешкиной в "Укринформе". 

Прямая речь Бекешкиной: "О государстве в смартфоне. Только 5% населения уже пользовались административными услугами онлайн. Это, конечно, надо расширять, потому что их мало. Но при этом не надо забывать, что согласно нашему последнему опросу, вообще интернетом пользуются в Украине 70% населения, 30% - интернетом не пользуется. Причем очень часто эти 30% это именно те люди, которые больше всего нуждаються в административных услугах".

По мнению Бекешкиной, "государство в смартфоне" стоит внедрять, но прежде всего необходимо расширять круг пользователей услуг.

Согласно исследованию, чаще всего опрошенными респондентами использовались сервисы Министерства социальной политики - 47,4%, что связано с большим количеством обращений за услугами социального характера, а также - Министерства юстиции и Государственной фискальной налоговой службы - 30,3% и 22,6 % соответственно.

Почему это важно: Команда президента Владимира Зеленского пытается воплотить проект "Государство в смартфоне". Планируется все государственные услуги сосредоточить на одном сайте.

Исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 12 по 17 июля 2019 года по заказу Центра политико-правовых реформ.

Социологи опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Источник 

опрос, Зеленский, Государство в смартфоне, Бекешкина
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