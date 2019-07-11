Войти | Зарегистрироваться
15:13

четверг,
11 июля
Онлайн
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

От Зеленского до сих пор ждут снижения тарифов

11.07.2019 / 13:52
Более трети украинцев до сих пор ждут от президента Владимира Зеленского решения вопроса о снижении тарифов на коммунальные услуги.

 

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 25 июня по 7 июля.

Опрошенным предлагали дать три варианта ответов, из предложенных социологами, на вопрос "Что вы хотели бы, чтобы новый президент Владимир Зеленский сделал в свои первые 100 дней?".

Более трети украинцев - 42,8% ответили, что ждут от президента "снижение тарифов на коммунальные услуги".

Также опрошенные хотят, чтобы Зеленский "подал в парламент законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента" - 36,6% респондентов.

"Начать прямые переговоры с Донецком, Луганском и Москвой о мирном урегулировании и прекращении боевых действий на востоке Украины", - ответили 33% опрошенных.

Еще 31,4% опрошенных призывают Зеленского "начать или ускорить расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений".

Опрос проводился с 25 июня по 7 июля среди 2004 респондентов в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним: во время президентской кампании команда Зеленского использовала для агитации риторику вроде "Весна придет - сажать будем". Сам Зеленский никогда открыто не обещал, что снизит тарифы, но говорил, что они слишком высокие для украинцев.

После победы на президентских выборах и вступления на должность большинство респондентов в различных опросах говорят, что больше всего ждут от Зеленского снижение тарифов.

Представитель президента в Кабмине Андрей Герус в интервью BIHUS.info сказал, что Зеленский не давал прямых обещаний снизить тарифы для населения, а говорил об этом в "шутках" и "полунамеках". Однако впоследствии Герус извинился за свои слова.

26 июня Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о снижении стоимости электроэнергии.

20 июня Зеленский заявил, что договорился с олигархом Ринатом Ахметовым отменить формулу "Роттердам +".

Источник 

опрос, Зеленский, снижение тарифов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.