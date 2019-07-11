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На Закарпатье священники УПЦ благословили военных, отправляющихся в зону ООС

11.07.2019 / 14:15
На Закарпатье священники УПЦ благословили военных, отправляющихся в зону ООС
Закарпатье Источник: Центр информации УПЦ
Священнослужитель совершил молебен за мир в Украине и окропил святой водой военнослужащих

10 июля в Ужгородском зональном отделе Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины состоялась отправка военнослужащих в зону Операции объединенных сил.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, перед отправлением в зону ООС военных благословил священник УПЦ, протоиерей Петр Бабяк.

Священнослужитель совершил молебен за мир в Украине и окропил святой водой военнослужащих.

По традиции каждому военнослужащему были вручены иконки и нательные крестики.

Источник: Inpress.ua
упц, упц мп
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