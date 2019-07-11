На Закарпатье священники УПЦ благословили военных, отправляющихся в зону ООС

10 июля в Ужгородском зональном отделе Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины состоялась отправка военнослужащих в зону Операции объединенных сил.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, перед отправлением в зону ООС военных благословил священник УПЦ, протоиерей Петр Бабяк.

Священнослужитель совершил молебен за мир в Украине и окропил святой водой военнослужащих.

По традиции каждому военнослужащему были вручены иконки и нательные крестики.