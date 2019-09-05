В Житомире тысячи православных прошли крестным ходом по центральным улицам с 7 чудотворными иконами

В Житомире сегодня тысячи верующих Украинской Православной Церкви прошли крестным ходом по центральным улицам города с семи чудотворными иконами Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальную страницу митрополита Житомирского и Новоград-Волынского Никодима в Фейсбук, в Свято-Успенском архиерейском соборе состоялась Божественная литургия.

Литургию возглавил митрополит Никодим. Ему сослужили: митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир, митрополит Винницкий и Барский Варсонофий и архиепископ Городницкий Александр. На богослужение прибыли все священнослужители Житомирской епархии, а это более 200 человек духовенства.

После богослужения состоялся масштабный крестный ход по центральным улицам Житомира. Во время шествия представители духовенства несли семь чудотворных образов Божией Матери, прославленных на Житомирщине: Подольская, Тригорская, Ольшанская, Колодиевская, Бежевская, Пряжевская и список Подольской иконы (село Скоморохи).

Крестный ход отправился от Успенского собора к Спасо-Преображенскому и Свято-Крестовоздвиженскому собору и вернулся обратно в Успенскую (Подольскую) церковь.

Как сообщал Центр информации УПЦ, в Свято-Успенском соборе иконы будут находиться с 4 по 18 сентября. Верующие могут помолиться перед святынями каждый день с 08.00 по 19.00.