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В Бердянске верующие УПЦ пройдут крестным ходом с чудотворными иконами Богородицы

26.09.2019 / 16:40
В Бердянске верующие УПЦ пройдут крестным ходом с чудотворными иконами Богородицы
eparhiya.com.ua Источник: Центр информации УПЦ
В молитвенном шествии примут участие чудотворные местночтимые иконы Богородицы из всех районов Бердянской епархии

В Бердянске 6 октября состоится крестный ход «Под покровом Богородицы».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Бердянской епархии, начало крестного хода - в 14.15.

Ход пройдет по маршруту: Никольский храм (Мелитопольское шоссе, возле старого кладбища) – место строительства собора в честь иконы Богоматери «Троеручица-Бердянская» - кафедральный собор Рождества Христова.

В молитвенном шествии примут участие чудотворные местночтимые иконы Богородицы из всех районов Бердянской епархии.

В шествии примет участие главная святыня Приазовья - образ Божией Матери «Троеручица – Бердянская»,  находящаяся в кафедральном соборе Бердянска.

 

 

Источник: Inpress.ua
икона, крестный ход, Бердянск, УПЦ
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