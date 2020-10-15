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Офис президента подсказал украинцам ответ на первый вопрос Зеленского

15.10.2020 / 13:15
Офис президента призывает украинцев, которые искренне заинтересованы в искоренении коррупции, во время общенационального опроса 25 октября дать ответ на вопрос о пожизненном заключении за коррупционные преступления.

Чтобы коррупционеры поняли, что шансов у них уже никогда не будет.

Об этом свидетельствует  комментарий Офиса президента "О существенном усилении уголовной ответственности за коррупцию"

Дословно: "Во время инициированного главой государства общенационального опроса 25 октября 2020 года первый вопрос будет касаться именно этой проблемы – коррупция и как ее искоренить. Пусть свой ответ, с которым политическая среда уже не сможет спорить, дадут все украинцы, которые искренне заинтересованы в том, чтобы избавиться от этого позорного явления.

Чтобы даже те коррупционеры, которые "спаслись" от наказания за пять лет предыдущей власти, увидели: шансов у них уже никогда не будет, а риски возрастают многократно. Сегодняшнее государство не может позволить себе даже минимально терпеть коррупцию".

В ОП отметили, что принятие всех необходимых решений для эффективной работы антикоррупционной инфраструктуры не позволило отметить тот факт, что "коррупционеры наконец сядут за решетку надолго".

Дословно: "Изменить это может только настоящая воля народа. Всякий раз, когда президент предлагает политической среде ужесточить реакцию государства на коррупцию, в ответ получаем многочисленные варианты спекулятивного "нет". Поэтому теперь спросим непосредственно у народа Украины".

"Осознаем, что такой опрос, в отличие от референдума, не будет иметь прямых юридических последствий, однако даст возможность каждому гражданину высказаться так, чтобы политики это действительно услышали.

Потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена ​​тем, что содержание политики в государстве должен определять народ. Государство задает прямые вопросы обществу и получает прямые ответы без посредников. Верим, что постепенно именно такие форматы изменят нашу политику и сделают ее более современной".

Напомним: 14 октября президент Владимир Зеленский объявил первый из 5 вопросов, которые он намерен вынести на опрос 25 октября – о пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных масштабах.

13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Что именно будут спрашивать, пока неизвестно.

В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.

В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.

Источник

опрос, коррупция, ОП
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