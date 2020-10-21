Войти | Зарегистрироваться
14:30

среда,
21 октября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Больше всего коррупцию связывают с Порошенко и его партией - опрос

21.10.2020 / 13:19
Большинство украинцев не могут назвать политика или партию с безупречной репутацией, больше всего коррупцию связывают с 5-м президентом Украины Петром Порошенко и его политсилой.

Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 8-15 октября

Респондентов во время интервью просили спросить, кого из 10 политиков из списка они больше ассоциируют с коррупцией, а кого - с безупречной репутацией. С коррупцией больше всего респондентов ассоциируют Петра Порошенко (53%), Юлию Тимошенко (35%), Виктора Медведчука (29,5%), Юрия Бойко (24%). Далее идет действующий президент Владимир Зеленский (10%).

68% респондентов не могут назвать ни одного политика из списка, который, по их мнению, имеет "безупречную репутацию". Относительно чаще назывались В. Зеленский (12%) и С. Притула (9%).

Также с коррупцией больше всего респондентов ассоциируют партии "ЕС" (49%), "Батькивщину" (32%) и "ОПЗЖ" (31%). По 14% назвали "Оппозиционный блок" и "Слугу народа".

71% респондентов не смогли назвать хотя бы 1 партию, которая, по их мнению, ассоциируется с "безупречной репутацией". Относительно больше всего респондентов называли "Слугу народа" (6%), "Силу и честь" (5%), "ЕС" (5%), "ОПЗЖ" (4,5%).

Справка: КМИС провел опрос с 8 до 15 октября. Методом личного интервью с использованием планшета социологи опросили 1009 респондентов от 18 лет, проживающих в 73 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 3,1% для показателей близких к 50%, 2,7% - для показателей близких к 25%, 2,1% - для показателей близких до 12%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Источник

опрос, коррупция, Порошенко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.