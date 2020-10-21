Больше всего коррупцию связывают с Порошенко и его партией - опрос

Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 8-15 октября

Респондентов во время интервью просили спросить, кого из 10 политиков из списка они больше ассоциируют с коррупцией, а кого - с безупречной репутацией. С коррупцией больше всего респондентов ассоциируют Петра Порошенко (53%), Юлию Тимошенко (35%), Виктора Медведчука (29,5%), Юрия Бойко (24%). Далее идет действующий президент Владимир Зеленский (10%).

68% респондентов не могут назвать ни одного политика из списка, который, по их мнению, имеет "безупречную репутацию". Относительно чаще назывались В. Зеленский (12%) и С. Притула (9%).

Также с коррупцией больше всего респондентов ассоциируют партии "ЕС" (49%), "Батькивщину" (32%) и "ОПЗЖ" (31%). По 14% назвали "Оппозиционный блок" и "Слугу народа".

71% респондентов не смогли назвать хотя бы 1 партию, которая, по их мнению, ассоциируется с "безупречной репутацией". Относительно больше всего респондентов называли "Слугу народа" (6%), "Силу и честь" (5%), "ЕС" (5%), "ОПЗЖ" (4,5%).

Справка: КМИС провел опрос с 8 до 15 октября. Методом личного интервью с использованием планшета социологи опросили 1009 респондентов от 18 лет, проживающих в 73 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 3,1% для показателей близких к 50%, 2,7% - для показателей близких к 25%, 2,1% - для показателей близких до 12%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

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