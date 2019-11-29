Украинцы оценили эффективность Зеленского по сравнению с Порошенко

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг"

При этом 15% придерживаются противоположного мнения. 22% опрошенных утверждают, что ничего не изменилось.

Также жители Украины сравнили прошлый и нынешний состав Верховной Рады. 34% считают, что действующий парламент является более эффективным, 17% говорят, что все наоборот, и 32% уверены, что ничего не изменилось.

Лишь 27% убеждены в большей эффективности действующего правительства Алексея Гончарука по сравнению с Кабмином Владимир Гройсман. 19% считают, что Кабинет министров Гончарука хуже предыдущего. И 30% придерживаются мнения, что изменений не произошло.

Отмечается, что наиболее критическими в оценках эффективности центральных органов власти являются сторонники партии "Европейская солидарность".

Опрос проводился 20-24 ноября среди 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2%.

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