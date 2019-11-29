Зеленский обсудил с Меркель подготовку к "нормандскому саммиту"

Об этом сообщают источник в Офисе президента, Офис президента в Telegram

Дословно: "Во время разговора были обсуждены вопросы подготовки встречи в нормандском формате 9 декабря этого года".

По некоторым данным, инициатором телефонного разговора выступила немецкая сторона.

Напомним: 15 ноября стало известно, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится 9 декабря в Париже. На встрече Зеленский намерен договориться с Путиным об освобождении пленных, перемирии и прекращении огня на Донбассе и возвращении Украине контроля над государственной границей с Россией.

В тот же день, 15 ноября, состоялся телефонный разговор Эммануэля Макрона и Зеленского. Стороны обсудили проведение саммита в "нормандском формате".

25 ноября Зеленский в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на захваченных Россией украинских кораблях, и затронул вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС.

18 ноября Россия вернула задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу".

20 ноября командующий Военно-морскими силами Игорь Воронченко рассказал, что украинские суда возвращаются в Украину на буксире, так как россияне их фактически "угробили".

Зеленский осмотрел возвращенные РФ суда и заявил, что Украина потребует от России вернуть "все что там есть".

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