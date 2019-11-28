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ГБР: работники департамента СБУ вымогали деньги у бизнеса

28.11.2019 / 17:56
Руководство Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины причастно к получению взяток от предпринимателей, заявляет Государственное бюро расследований.

Руководство Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины причастно к получению взяток от предпринимателей, заявляет Государственное бюро расследований.

Источник: сообщение первого заместителя директора ГБР Ольги Варченко в Facebook

Прямая речь: "По предварительной версии следствия, работники упомянутого Департамента (ДОГТЛ - ред.) систематически требовали и получали неправомерную выгоду от предпринимателей за обещания не составлять протокол о выявленных нарушениях и не давать ход делам.

С каждого предпринимателя правоохранители требовали от 20 до 300 тысяч гривен. Полученные деньги отмывали через ряд подконтрольных предприятий.

ГБР уже провело обыски в помещениях ДОГТЛ и по месту жительства фигурантов уголовного производства".

Детали: По предварительной версии следствия, схема была такова: первый заместитель начальника ДОГТЛ СБУ давал руководителям управлений и отделов перечень предпринимателей, у которых необходимо требовать деньги, а затем давал команду "давить морально, пока не оплатят определенную сумму".

Деньги, которые некоторые предприниматели соглашались заплатить, они переводили на счета благотворительного фонда, после чего, по указанию руководства ДОГТЛ, средства перечислялись на подконтрольные правоохранителям предприятия.

Часть проходила по документам как оплата за совершение ряда ремонтных работ в административных зданиях ДОГТЛ СБУ, закупка строительных материалов и зарплата ремонтников, остальные – наличными передавали должностным лицам ДОГТЛ, задействованным в схеме.

Сейчас решается вопрос о сообщение виновным лицам о подозрении, а также избрании меры пресечения.

За совершенное преступление Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание по ст. 368 – лишение свободы сроком до 10 лет с запретом занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет.

Источник 

взятка, СБУ, ГБР
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