В Киево-Печерской лавре состоится IХ Всеукраинский фестиваль колядок и щедривок

В Киево-Печерской лавре в Трапезном храме 10 января, в период Рождественских праздников, состоится IХ Всеукраинский фестиваль колядок и щедривок «Рождественский перезвон».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, фестиваль состоится по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

В фестивале примут участие: хор Киевской академии и семинарии; Кристина Соловей; хор девочек «Огонек» Киевского Дворца детей и юношества; трио бандуристок НМАУ имени П. Чайковского; хор мальчиков КССМШ имени Н. Лысенко; молодежный церковный хор «Радуйся» при храме святых Космы и Дамиана; протоирей Александр Клименко; хор храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» Киево-Печерской лавры; ансамбль народной песни «Громица»; хоровая капелла «Днепр» Национального университета имени Т. Шевченко.

Начало концерта 10 января в 17.00, вход свободный.

Во время концерта можно совершить пожертвование на лечение детей с онкозаболеваниями.