На Волыни УПЦ к Международному дню людей с инвалидностью проведет благотворительный фестиваль

В Луцке 2 декабря пройдет благотворительное мероприятие для талантливых людей с особенными потребностями: детей с аутизмом, синдромом Дауна и другими особенностями развития.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Волынской епархии, фестиваль «Особенный человек – особый талант» состоится в канун Международного дня людей с инвалидностью.

«Фестиваль откроется праздничным концертом с участием детей с особыми потребностями. Это юноши и девушки с синдромом Дауна, а также дети представителей ОО «Янголята», в чьих семьях воспитывают малышей с аутизмом, и дети объединения «Поверь в себя», в котором совместно работают родители детей с психофизическими осложнениями развития и представители Волынского областного молодежного центра реабилитации инвалидов с детства «Источник жизни», представители Липлянской специализированной школы интерната и Маневичского инклюзивно-ресурсного центра», - рассказал один из организаторов фестиваля, председатель епархиального отдела по делам молодежи, иеромонах Илья (Вишневский).

Организаторы фестиваля, который проходит уже 5 год, отметили, что целью мероприятия является помощь людям с особыми потребностями раскрыть и реализовать свои таланты и творческие способности.