НАБУ: "королю контрабанды" Альперину готовят подозрение

Об этом НАБУ сообщило на своей странице в Facebook.

"Только что задержан человек, которого следствие считает главой преступной организациии который совершал преступления, связанные с махинациями с растаможкой товаров по заниженным ценам, импортируемым в Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас детективы НАБУ и прокуроры САП совершают необходимые процессуальные действия, связанные с личным вручением этому лицу уведомления о подозрении. "Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - подчеркнули в НАБУ.

Следствие считает, что задержанный совершил преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, накануне, 26 ноября, НАБУ и САП задержали и объявили подозрение 10 лицам, среди которых 7 чиновников ГФС и таможни, по делу о махинациях с растаможкой товаров.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время спецоперации по выявлению коррупционеров от правоохранителей убежал контрабандист Альперин, и призвал помочь в его задержании.

В свою очередь адвокат Альперина Андрей Федур заявил, что его клиент 27 ноября придет на допрос в САП.

В среду, 27 ноября, источник в правоохранительных органах сообщил, что НАБУ задержало Альперина, когда он явился на допрос в САП.

В 2017 году Альперина уже задерживали детективы НАБУ. Он предлагал взятку в сумме 800 тыс. долл. детективам НАБУ за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий.

Печерский районный суд тогда арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в сумме 21 млн грн. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тыс. грн. После внесения залога он вышел из-под стражи.

18 мая 2018 года ГПУ сообщила, что завершила досудебное расследование против Альперина.

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