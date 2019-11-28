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Митрополит УПЦ рассказал, о чем нельзя забывать христианам в «черную пятницу»

28.11.2019 / 16:46
Митрополит УПЦ рассказал, о чем нельзя забывать христианам в «черную пятницу»
Фото из открытых источников Источник: Центр информации УПЦ
Владыка Лука отметил, что верующие по названию проводят аналогию с Пятницей Страстной

Христианам нельзя забывать о событиях Страстной Пятницы во время «черной пятницы», которая представляет собой «безумный угар потребительских интересов».

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом написал в своем Телеграм-канале митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«Понятие «черной пятницы» совсем недавно пришло в наш лексикон из Запада и, на первый взгляд, к Богу и вере никакого отношения не имеет. Возникшая в конце шестидесятых годов в США традиция предрождественских распродаж гармонично вписалась в местные рыночные традиции. «Черной», как говорят, эту пятницу стали называть то ли от пробок, которые возникали в этот день на дорогах Филадельфии, то ли от маркировки прибыли в финансовых отчетах. Да и в самом деле, что плохого в том, что люди смогут сэкономить семейный бюджет и сделать подешевле какие-то покупки? Все это так. Но я не верю в случайности. При всей отстраненности от веры и религии этот бизнес - проект почему-то стал реализовываться в пятницу, которая стала почему-то еще и «черной»», - заметил митрополит.

Владыка Лука отметил, что верующие по названию проводят аналогию с Пятницей Страстной.

«Поневоле, учитывая совпадения названия и дня недели, я вижу в этом дне некую альтернативу Пятницы Страстной. Я вспоминаю Страстные Евангелия, плач Богородицы, Распятие Того, Кто отдал Себя за жизнь мира. Я так же вспоминаю Его слова о необходимости для спасения отречься от всего своего имения, о том, что даже тот, кто любит своего родного отца, мать или детей больше, чем Христа, не может быть Его учеником. Я вспоминаю людей, которые молитвенно стоят в храме с зажженными свечами и переживают события распятия Спасителя.

И параллельно я вижу другую картину, по духу и содержанию совершенно противоположную Страстной Пятнице. Это «пятница черная». Огромные очереди в магазинах, снесенные прилавки, возбужденные лица людей, руки которых хватают товары без разбору. Это безумный угар потребительства…», - написал архиерей.

Митрополит Лука сказал, что это крайности.

«Но людей, которые уходят в эту крайность намного больше, чем тех, кто стоит в Страстную Пятницу в храмах с зажженной свечой в руках.

Один духовный человек сказал, что в современном мире соотношение тех, кто спасается, к тем, кто идет в погибель, такое же, как тех, кто приходит на многочасовую службу в Страстную Пятницу, и тех, кто, выспавшись, приходит днем в храм на Пасху посвятить яйца и куличи. По аналогии, я думаю, можно провести это соотношение между теми, кто будет штурмовать магазины в день «черной пятницы», и теми, кто будет причащаться на Пасху», - отметил иерарх УПЦ.

Запорожский митрополит подчеркнул, что «хорошо, что есть день, когда можно купить в магазине что-то подешевле. Плохо, когда люди при этом забывают о данной нам от Бога бесплатной возможности спасти свою душу».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, черная пятница
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