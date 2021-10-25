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На Волыни священники УПЦ перезахоронили солдат Второй мировой войны

25.10.2021 / 15:35
На Волыни священники УПЦ перезахоронили солдат Второй мировой войны
Источник: Центр информации УПЦ
Останки обнаружили этим летом члены поискового отряда «Возрождение»

В Ковеле священники Украинской Православной Церкви и православное братство преподобного Сергия приняли участие в перезахоронении останков 17-ти воинов, павших во время освобождения города от немецко-фашистких захватчиков в годы Второй мировой войны.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Владимир-Волынской епархии, на месте перезахоронения священнослужители совершили заупокойные богослужения.

В епархии рассказали, что останки обнаружили этим летом члены поискового отряда «Возрождение». «Всего трудами поисковиков, начиная с 2012 года, удалось найти и захоронить на высоте «Медвежья» возле села Мощеная Ковельского района около 300 советских воинов. Поисковые работы на местах кровопролитных боев не прекращаются и до сегодня», - сообщает пресс-служба.

Перезахоронение совершили на мемориальном военном кладбище под Ковелем, которое является плодом труда поисковиков, православного братства преподобного Сергия, ухаживающего за могилами, районной власти, союза ветеранов Волынской области и Ковельского района, а также духовенства Владимир-Волынской епархии Украинской Православной Церкви.

Источник: Inpress.ua
упц, волынь, ковель, останки воинов
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