На Волыни священники УПЦ перезахоронили солдат Второй мировой войны

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Ученые выявили долговременные негативные последствия Covid, даже от легкой формы болезни
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Смерть украинки от выстрела Болдуина: следствие сосредоточило внимание на двух людях
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Эрдоган поручил МИД Турции решить вопрос с выдворением послов десяти стран, призвавших Анкару освободить гражданского активиста
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Госдеп США отнес россиян к "бездомным национальностям"
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Ученые Швеции проверили разные схемы COVID-вакцинации: какая комбинация самая эффективная
- 14:47
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Субсидии в "красных" зонах будут начислять по-новому: что изменилось
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Руководство партии-победителя на выборах в Германии за быстрый запуск "Северного потока-2"
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15:18
"Газпром" пригрозил Молдове остановкой поставок газа
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У Зеленского рассказали, на что пойдут 700 миллионов долларов транша МВФ
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Рада намерена создать нового регулятора для отрасли Интернета и мобильной связи
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Во Львове начали строительство индустриального парка
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В Харькове и Киеве накрыли два колцентра, которые обманули граждан США на $ 7,5 миллиона
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Один из самых богатых людей Румынии погиб в авиакатастрофе
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Китай запустил космогрузовик "Тяньчжоу-3"
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Зоопарк в Китае показал панд-близнецов, родившихся 100 дней назад
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