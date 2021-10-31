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На Днепропетровщине и Волыни освятили новые храмы УПЦ

31.10.2021 / 19:00
На Днепропетровщине и Волыни освятили новые храмы УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Также было совершено освящение хосписа, на котором присутствовали мэр города Андрей Белоусов и президент ОО «Фонд Развития Каменского» Александр Иванов

На Днепропетровщине в Каменском освятили новый храм-часовню УПЦ в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии при хосписе паллиативной помощи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на www.eparhia.net, чин освящения совершил митрополит Каменский и Царичанский Владимир.

Также было совершено освящение хосписа, на котором присутствовали мэр города Андрей Белоусов и президент ОО «Фонд Развития Каменского» Александр Иванов.

На Волыни в селе Угринов епископ Камень-Каширский Афанасий освятил новый храм УПЦ в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость».

Как сообщалось ранее, община в селе Угринов стала одной из первых в Волынской области, потерявшей храм в результате рейдерской атаки осенью 2014 года.

«Мы благодарны Божией Матери за то, что она поддерживала нас все эти семь лет, до этого радостного дня», – сказал настоятель общины протоиерей Ростислав Сапожник.

Источник: Inpress.ua
днепропетровская область, упц, волынь, новый храм
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