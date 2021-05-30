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На Ровенщине освятили новый храм УПЦ вместе вместо захваченного ПЦУ

30.05.2021 / 18:15
На Ровенщине освятили новый храм УПЦ вместе вместо захваченного ПЦУ
Источник: Центр информации УПЦ
12 мая 2019 года местный храм Украинской Православной Церквив селе Певче был захвачен сторонниками ПЦУ

В Ровенской области в селе Певче освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь святителя и чудотворца Николая, вместо захваченного сторонниками ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, чин освящения нового храма и Божественную литургию в нем совершил викарий Ровенской епархии епископ Дубенский Пимен.

После богослужения духовенство и верующие прошли крестным ходом вокруг храма, после чего епископ Пимен поздравил настоятеля и верующих с освящением храма.

«Пусть этот храм будет для вас училищем любви, пусть в этом храме прославляется воскресший Христос, пусть здесь звучит молитва любви и будет имя Господне благословенно во веки. Милости Божией всем вам, мира и согласия», - сказал архиерей.

На праздничном богослужении также присутствовал митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей. Он поблагодарил Оксану Мартынюк за предоставленные в дар помещение и земельный участок для храма и наградил ее орденом «За жертвенное служение».

Как сообщалось, 12 мая 2019 года местный храм Украинской Православной Церквив селе Певче был захвачен сторонниками ПЦУ.

Источник: Inpress.ua
упц, новый храм, Ровенская епархия
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