В Ровенской епархии заявили об отсутствии переходов в ПЦУ

Ни один из 300 священников Ровенской епархии Украинской Православной Церкви не перешел в Православную Церковь Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и пресс-службу епархии, об этом сказал епископ Дубенский Пимен.

Владыка рассказал, что ни один священник епархии не перешел в ПЦУ, и в этом утверждается истина Господня. В некоторых селах были построены временные храмы, а в некоторых и постоянные храмы, вместо захваченных. Он отметил, что захваты храмов выдавали за добровольные переходы. Но сегодня в церквях молятся о тех, кто перешел на сторону неправды, чтобы Господь вернул их в Православную веру.

По словам епископа Пимена, Торжество Православия заключается не в количестве верующих, хотя их и много, а в «нашей непобедимой любви, которой мы смогли победить все то, что представлял нам мир, который лежит во зле».

«Мы должны выстоять, и выстоим, потому что вера наша права и Господь наш в Троице неделимый Отец, и Сын, и Святой Дух», - сказал епископ.

Иерарх процитировал слова святителя Николая Сербского: «Тяжелая буря на море, тяжелая буря и в душе. Но без бури ни море, ни душа не могут очиститься, ибо буря должна выбросить все недостойное и ненужное на берег ». Так же и душа в этих искушениях, устойчиво выбирая правду, очищается.