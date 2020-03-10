Польша вводит санконтроль на границах с Германией, Чехией и Украиной

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18:06
Италия вводит карантин по всей стране
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16:47
Кокаин как защита от COVID-19: ВОЗ рассказала о мифах вокруг нового коронавируса
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17:16
ВОЗ: коронавирус угрожает каждой стране
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17:18
О первых случаях выявления COVID-19 заявили в пяти странах
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12:17
ВОЗ: смертность от коронавируса выше, чем от сезонного гриппа
- 18:06
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15:54
Иностранным инвесторам рекомендуют воздержаться от инвестиций в Украину
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10:23
Fitch ожидает ослабления гривни в 2020г и роста ВВП на 3,5%
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15:54
Рада поддержала вторую "земельную" правку за все время рассмотрения
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10:54
Украина хочет заключить долгосрочный контракт на поставки газа из США
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17:59
Шмыгаль: Госбюджет-2020 нужно пересмотреть для увеличения соцвыплат
- 15:54
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09:16
Несколько тысяч медицинских масок нашли в тайнике возле границы с Румынией
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09:18
В Запорожье археологи исследуют подвалы старого города
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09:08
В храме Вселенского Патриархата почтили память Небесной сотни
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09:06
37 тысяч бутылок: в Украине провели крупнейшую утилизацию "паленой" водки
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09:26
Снег возле украинской станции в Антарктиде стал малиновым
- 09:16
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Нацполиция задержала воров в законе Кобу Руставского и Каху Тбилисского03.03.2020 / 09:12Последние новости рубрики
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09:12
На Николаевщине 119 населенных пунктов - без света
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09:18
На границе задержали контрабандиста на авто с дипномерами
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09:14
Опубликованы фото и видео последствий боя на Донбассе
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09:11
В аэропорту Мадрида экстренно сел самолет со сломанным двигателем
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09:14
Американский сурок Фил спрогнозировал раннюю весну
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