Польша вводит санконтроль на границах с Германией, Чехией и Украиной

Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский на пресс-конференции в понедельник, 9 марта.

"Всевозможные медицинские и санитарные процедуры будут введены на 100% наших внешних границ, то есть с Украиной, Беларусью и Россией", - подчеркнул глава МВД Польши.

Он отметил, что сейчас санитарный контроль введен в четырех пунктах пропуска на границе с Германией и в одном - на границе с Чехией. Эти пункты выбраны потому, что именно через них рейсовые автобусы пересекают польскую границу.

По словам министра, санитарно-эпидемиологический контроль будет осуществляться круглосуточно. "Мы хотим осуществлять санитарный контроль во всех автобусах, миниавтобусах, всех транспортных средствах, которые перевозят большое количество людей", - подчеркнул Каминьский.

В то же время, председатель Пограничной службы Польши Томаш Прага уточнил, что с понедельника санитарный контроль вводится в пунктах: "Колбасково", "Свецко", "Ольшина", "Ендриховице" и "Гожички".

Он пояснил, что в рамках контроля всем пассажирам и водителю будет измеряться температура, потом проверяться карта путешественника, которую каждый должен заполнить на польском или английском языках. В случае подозрения на заражение коронавирусом транспортное средство, в котором путешествовал человек, будет отделено от других автомобилей.

Прага отметил, что внешнюю границу ЕС с Украиной, Беларусью и Россией ежедневно пересекает около 140 тыс. человек.

В настоящее время в Польше подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом, один человек находится в тяжелом состоянии. Во вторник президент Польши созывает заседание Совета национальной безопасности для рассмотрения вопроса борьбы с коронавирусом.

Напомним, по состоянию на утро 9 марта в мире зарегистрирован 110 041 случай заражения Covid-19, 3825 человек умерли, 62 053 - выздоровели.

В Украине пока подтвержден один случай заражения коронавирусом - в Черновцах.

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