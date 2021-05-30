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Митрополит Антоний объяснил смысл слов «возлюбить ближнего, как самого себя»

30.05.2021 / 16:50
Митрополит Антоний объяснил смысл слов «возлюбить ближнего, как самого себя»
Источник: Центр информации УПЦ
Управделами УПЦ подчеркнул, что многие путают любовь к себе с самолюбием, которое как раз и является потворствованием своим страстям

Чтобы понять смысл слов «возлюбить ближнего», необходимо подумать о том, что такое в первую очередь любовь к себе.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний на Ютуб канале «Витражи».

«В чем выражается эта любовь? Что можем дать ближнему своему с оглядкой на самого себя?» – спрашивает митрополит Антоний. – «И это не праздный вопрос. Ведь, по факту, может оказаться, что любить ближнего, как самого себя – это предоставить ему возможность потворствовать своим страстям как телесным, так и душевным».

Управделами УПЦ подчеркнул, что многие путают любовь к себе с самолюбием, которое как раз и является потворствованием своим страстям.

«Очевидно, что слова Христа «возлюби как самого себя» имеют ввиду не себялюбие, а что-другое. Проблема многих из нас в том, что мы не умеем по-настоящему себя любить, ценить свои человеческие достоинства, не уважаем себя, точнее, не уважаем в себе образ Божий», – сказал владыка и напомнил, что мы созданы по образу Творца, и наша жизненная цель – стать Его подобием.

«Очиститься от страстей, подчинить себе все свои потребности как телесные, так и душевные и возрастать в любви. Если мы этого не делаем, если медленно каждый день убиваем свою душу грехами, а тело разрушаем страстями – это не любовь к себе, это ненависть. Так сможешь ли ты после этого всего возлюбить ближнего?» – подытожил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
упц, Митрополит Антоний
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